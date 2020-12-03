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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında (2)

SİİRT - Kurtalan'da 5 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerasında (2)

- Güvenlik Kamerası kayıtları - Binanın sallanmasıyla dışarı kaçan vatandaşlar - Market içerisinde sallanan ürün stantları ve raflardan aşağı düşen ürünler Siirt 'te 5 büyüklüğünde depremANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt 'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt 'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Bild 

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