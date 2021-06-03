SİİRT - Köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
- Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracının devrilmesi - Yaralıların hastaneye getirilişi Siirt 'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T. idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandıYaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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