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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
SİİRT - Kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti

SİİRT - Kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti

- Öğrencilerin salona girişi - Adayların polis aracına bindirilmesi - Öğrencilerin salona getirilişi Siirt 'te kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetiştiSİİRT (AA) - Siirt 'te Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020 - KPSS Ortaöğretim) oturumu öncesi kimliğini unutan 3 aday polisin yardımıyla sınava girdi. Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacak KPSS oturumuna kısa süre kala kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden 3 aday, salon görevlilerinin yardımıyla polise ulaştı. Kısa sürede okula gelen ekipler, polis aracına bildirdikleri adayların kimliklerini aldırarak salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava girecekleri binaya yetiştirdi. Adaylar, polis ekiplerine yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Polis Aracı Polis Bild Polis Ekipleri 

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