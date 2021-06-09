SİİRT - Kayalıklardan düşen kişi öldü

- Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden görüntü Siirt 'te kayalıklardan düşen kişi öldüSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari içesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.Ormandalı köyündeki evinden bahçesine gitmek üzere ayrılan İbrahim Gündüz'den (71) haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.Kayalıklardan düşmesi sonucu öldüğü belirtilen Gündüz'ün cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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