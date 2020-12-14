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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SİİRT - Karda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı

SİİRT - Karda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı

- Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarıSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 5 araç kurtarıldı.İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Geçittepe mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 20 köye ulaşımı sağlayan Geçittepe grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan 5 aracı kurtardı. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, ilçede akşam etkili olan yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçittepe mevkisinde mahsur kalan araçları yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardıklarını dile getiren Canpolat, şunları belirtti:"Mevsimin ilk karı Pervari ilçesi Geçittepe yoluna düştü. Geçittepe köy yolumuz grup köy yolumuzdur ve 20 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yoldur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz grup köy yolu olan Geçittepe'ye sevk edildi ve 5 aracı kurtararak yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Şu ana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok ancak olması durumunda ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyor."

Karla Mücadele Kar Yağışı 

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