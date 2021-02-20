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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİİRT - Kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

SİİRT - Kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

- Ekiplerin karı temizlemesi - Donan şelaleKar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyorSİİRT (AA) - Siirt 'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.
Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 8, Şirvan'da 6, Eruh'ta 5 ve Baykan'da 2 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildiren Canpolat, havaların iyi gitmesi durumunda gün içinde yolların açılacağını kaydetti.
Canpolat, hastaların yolda mahsur kalmaması için vatandaşlardan gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini ifade etti.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şelale Bild Barla Kar Yağışı 

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