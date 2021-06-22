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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SİİRT - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİİRT - İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Yaralıların Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesi - Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun hastaneye gelmesi Siirt 'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesindeki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Demircioğlu yönetimindeki 01 ABL 652 plakalı otomobil, Bayramlı köyü yakınlarında Yemlihan Teğin'in kullandığı 34 DCM 576 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada sürücüler ile Azad Teğin yaralandı.Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Sürücülerden Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Jandarma Trafik Kazası 

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