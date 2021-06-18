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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİİRT - HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya tepki

SİİRT - HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya tepki

- Siirt HDP İl Başkanlığı binasına asılan "Deniz Poyraz ölümsüzdür" pankartı - HDP Siirt İl Başkanı Yusuf Batur'un konuşması - Partililerin alkışlı protestosuHDP İzmir il binasında gerçekleştirilen saldırıya Siirt 'ten tepkiSİİRT (AA) - Siirt 'te HDP'liler partilerinin İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Parti binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP Siirt İl Başkanı Yusuf Batur, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırının demokratik siyasete ve HDP'nin temsil ettiği ortak yaşam iradesine sıkıldığını iddia eden Batur, mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.
Parti binasına "Deniz Poyraz ölümsüzdür" pankartı asan partililer açıklamanın ardından dağıldı.Açıklamaya HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve il yöneticileri de katıldı.

Ölümsüz Protesto Saldırı 

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