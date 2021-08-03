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Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek

Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek

Görevli personellerin TOMA’yla Antalya’ya hareket etmesinden görüntü,

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Afet Bölgesi Gesi 

-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) - SİİRT

- Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve 4 personel görevlendirdi. Antalya’daki afet bölgesine gitmek üzere yola çıkan ekipler, Kriz merkezi koordinesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacak. (SD-SI-
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