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SİİRT - Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çekti
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİİRT - Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çekti

SİİRT - Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çekti

- Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı klip Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çektiSİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için klip hazırladı.İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.Polislerin rol aldığı klip, "Trafik şehirlerin damarıdır, şehirlerin damarını tıkamayalım, trafik hayattır" temasıyla hazırlandı.Trafik kurallarını ihlal edenlere gerekli müeyyidelerin uygulanacağını konu alan klipte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ile şehir trafiğinin anbean takip edilmesi işlendi.Klip İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal Medya Trafik Kuralları 

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