SİİRT - (DRONE) Kurtalan'da deprem - Kayabağlar Beldesi

- Kayabağlar Beldesi'nin drone ile görüntülenmesiANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt 'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt 'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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