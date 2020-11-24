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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
SİİRT - Drone destekli uyuşturucu operasyonu

SİİRT - Drone destekli uyuşturucu operasyonu

- Ekiplerin operasyon için yola çıkmasının drone ile görüntülenmesi - Operasyon anı, şüphelinin yakalanması, kelepçelenmesiSİİRT (AA) - Siirt 'te drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi suçüstü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı mahallelerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Havadan anlık görüntü alabilen drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, gece geç saatlerde uyuşturucu satıcılarının satış yaptığı bölgeleri belirledi. Narkotik ve asayiş ekiplerinin operasyonu sonucu ara sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen "torbacı' diye tabir edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan arama 22 fişek halinde 6,58 gram eroin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Eroin 

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