Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - Depremde Kurtalan hastane binasında problem olmadığı tespit edildi

SİİRT - Depremde Kurtalan hastane binasında problem olmadığı tespit edildi

- Kurtalan Devlet Hastanesi binası - Dışarıda bekleyen hastane çalışanları - Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın konuşması - İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'ün konuşması Siirt 'teki depremde Kurtalan hastane binasında problem olmadığı tespit edildiSİİRT (AA) - Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, depremin ardından boşaltılan Kurtalan Devlet Hastanesi binasında yapılan incelemede, herhangi bir problem olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Kaymakam Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından hastane binasının boşaltıldığını anımsatarak, "Daha sonra ilgili kuruluşların teknik ekipleri, hastane binasında incelemede bulundu. Tedbiren boşaltılan Kurtalan Devlet Hastanesi binasında yapılan incelemede herhangi bir problem olmadığını tespit ettik. Hasta alımına ve muayeneye devam ediyoruz. Hizmet vermemizde herhangi bir sıkıntı yok. Teknik incelmeler gösteriyor ki deprem öncesi ve sonrası binada bir fark yok." dedi.
İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ise hastanede tedavi gören 36 hastadan 30'unun kendi isteğiyle evlerine gittiğini belirterek, "Diğer 6 hastayı Siirt Devlet Hastanesine sevk ettik. Yapılan inceleme sonucu binada sıkıntı olmadığı belirlendi."

Hastane Deprem Muhabir 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı