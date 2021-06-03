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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - Bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

SİİRT - Bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

- Kadın teröristin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi - Ailesiyle görüştürülmesi Siirt 'te bir terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduSİİRT (AA) - Siirt 'te PKK'lı kadın terörist ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmasını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 12 yıldır terör örgütü PKK bünyesinde bulunan kadın teröristin ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandığı belirtildi.Açıklamada, Siirt Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü mensuplarının teslim olması için yürütülen ikna çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Kadın Terörist Güvenlik Güçleri Bild Kadın Terörist Terör Örgütü 

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