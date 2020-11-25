SİİRT - Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

- Siirt Devlet Hastanesi - 112 Acil sağlık ekiplerinin hastaneye gelişi Siirt 'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldüSİİRT (AA) - Siirt 'in Kurtalan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.İlçe merkezinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emrah Tarduş (26), ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Tarduş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olaya ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.
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