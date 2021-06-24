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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
SİİRT - Bariyere çarpıp devrilen motosikletteki bir kişi öldü

SİİRT - Bariyere çarpıp devrilen motosikletteki bir kişi öldü

- Kaza yeri - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin ambulansa taşınmasıSİİRT (AA) - Siirt 'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 56 AV 014 plakalı motosiklet, Siirt - Eruh kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarparak devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücü M.B. yaralandı, motosikletteki B.B ise kaza yerinde hayatını kaybetti.M.B, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.B'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri 

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