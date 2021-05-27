SİİRT - 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi

- AK Parti Siirt İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Seher Tanık'ın açıklaması Siirt , Şırnak, Mardin ve Bingöl'de 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildiDİYARBAKIR (AA) - Siirt , Şırnak, Mardin ve Bingöl AK Parti il teşkilatları, basın açıklamasıyla 27 Mayıs 1960 darbesini protesto etti.AK Parti Siirt İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Seher Tanık, parti binası önünde yaptığı açıklamada,Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını ve bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini söyledi.
Hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle 27 Mayıs 1960'da gerçekleştirildiğini belirten Tanık, "Milli iradeyle arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı." dedi. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını aktaran Tanık, bu yöneticilerin mizansen yargılamalarla hukuk dışı bir şekilde darağacına gönderildiğini vurguladı.Tanık, şu ifadeleri kullandı:"Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur."
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