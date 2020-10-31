Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Şii Haşdi Şabi örgütü: 'Boru hattındaki patlama hava saldırısı sonucu gerçekleşti'

- Şii Haşdi Şabi örgütü: 'Boru hattındaki patlama hava saldırısı sonucu gerçekleşti'

PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Hava Saldırısı Boru Hattı Saldırı Trol 

-YÜKSELEN ALEVLER
-DETAY

( ERBİL ) - Şii Haşdi Şabi örgütü: "Boru hattındaki patlama hava saldırısı sonucu gerçekleşti" ERBİL

- Irak’ın Müsenna kentinde meydana gelen boru hattındaki patlamayla ilgili soruşturma devam ederken Şii Haşdi Şabi güçleri, patlamanın hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan boru hattındaki patlamaya yönelik açıklama yapan Haşdi Şabi gücü, ilk belirlemelere göre saldırının bölgedeki Haşdi Şabi güçlerine ait 44. Tugayı hedef alan hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıyla ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini belirten Müsenna Valisi Ahmet Menfi ise patlamanın saat 03.00'te meydana geldiğini ve çıkan yangını kontrol etmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Müsenna kentinde gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i Haşdi Şabi güçleri mensubu olmak üzere 26 kişi yaralanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı