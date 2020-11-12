Sığırcıkların gökyüzünde görsel şöleni görenleri hayran bıraktı



- Pendik’te gökyüzünde dans edercesine uçan sığırcıklar, görenleri kendine hayran bıraktı. Sığırcıkların gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen kameraya böyle yansıdı. Pendik semalarında adeta dans edercesine uçan sığırcıklar izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Sığırcıkların gökyüzünde uçarak oluşturduğu görsel şölen renkli anlara sahne oldu. sığırcıkları gören vatandaşlar bir süre görsel şöleni izlemekten kendilerini alamadı. Sığırcıkların gökyüzündeki görsel şölen, kameraya böyle yansıdı.



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