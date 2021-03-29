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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Genel görüntü

Opel Sığırcık Gökyüzü Sığırcık Kuşu Irak 

-Kuşlardan görüntü
-Kuşların sürü halinden görüntü
-Şehir merkezinin üzerindeki uçuşlarından görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu. İlçede gün batımının başlamasıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti. Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti.

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