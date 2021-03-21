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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sığırcık kuşları merkeze akın etti

Sığırcık kuşları merkeze akın etti

Kuşlardan görüntü

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-Uçarken görüntü
-Evlere konarken görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntüler oluşturdu. İlçede havaların ısınmasıyla birlikte değişik kuş türleri göç yoluyla gelmeye başladı.
Baharla birlikte sığırcıklar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı.
Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan sığırcıklar, çıkarttıkları seslerle ve toplu halde bulunmaları nedeniyle ilginç görüntüler oluşturdu. Cadde üzerinde çatılara konan sığırcıklar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar çok sığırcık kuşunu bir arada gördüğünü belirterek cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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