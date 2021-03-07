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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı

Sigarayı içmiyor hapsediyor... Hayatı boyunca sigara içmedi ama koleksiyonunu yaptı

sigara koleksiyonundan görüntüler

İngiltere Siyasi Partiler Siyasi Parti Sigara Polis Teşkilatı 

-Sigara paketlerinin detay görüntüsü
-Röportajlar
-Detay

( YOZGAT -ÖZEL)- Hayatında hiç sigara içmedi, sigara koleksiyonuna ise paha biçilemiyor YOZGAT

- Türkiye’de yıllar önce kullanılan ve bugün adı dahi unutulmuş birçok sigaranın koleksiyonunu yapan Ahmet Karabulut’un koleksiyonuna yurt içi ve dışından teklifler geliyor. Birbirinden farklı 630 paket sigaraya koleksiyonerler 200 bin lira değer biçiyor. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yaşayan Ahmet Karabulut’un (50), sigara koleksiyonu ilgi çekiyor. 1953 yılında dedesinin başlattığı sigara biriktirme geleneğini babasından sonra kendisi devam ettiren Karabulut, hayatı boyunca hiç sigara içmedi. Bu zaman kadar 630 paket birbirinden farklı sigarayı biriktirdiklerini belirten Karabulut, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi.

Koleksiyonunda siyasi partilerin, kamu ve kuruluşların, birçok ülkenin sigaralarının bulunduğunu belirten Karabulut, “Dedem 1953 yılında sigara biriktirmeye başlamış. Dedemden babama babamdan da bu iş bana kaldı. Tahmini 630 paket yerli ve yabancı sigaramız mevcut. Bu koleksiyonda her türlü sigara var. Biz sigarayı içmiyoruz hapsediyoruz. Koleksiyonda 70 yıllık sigaralar mevcut. Bu sigaraları koleksiyon amaçlı biriktirdik dedemden kalan bir geleneği biz devam ettiriyoruz” dedi.
Sigara koleksiyonuna yurtiçinden ve dışından talebin olduğunu aktaran Karabulut, “Koleksiyonumuzda fuar sigaraları mevcut, TBMM’ye ait sigaralar, polis teşkilatına ait ve kurumlara ait sigaralar mevcuttur. Sigaralarımızın hepsi tek paket ve hepsinin ayrı ayrı bir önemi var. Talep çok fazla, İngiltere, Almanya ve Hollanda’dan teklifler geliyor ama manevi değeri olduğu için biz şuan satmayı düşünmüyoruz. Türkiye’den de Bursa, İstanbul ve İzmir’den talepler geldi. 200 bin lira değer verildi.
Şuan beklemedeyiz. Ben hayatım boyunca yanık sigarayı dahi elime almadım, sigarayı içmiyorum hapsediyorum” şeklinde konuştu.
Aynı zamanda para koleksiyonu da bulunan Karabulut, koleksiyonculuğa olan tutkusunu dile getirdi. Karabulut, “ 1940 yılından kalma para koleksiyonum da mevcut. Herkesin koleksiyonla uğraşmalarını tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.
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