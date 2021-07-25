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Sigara nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sigara nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sigara nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü

yangından görüntü

Gecekondu Kamera Yangın Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sigaranın meydana getirdiği yangında odunlar alev aldı, büyük bir facia itfaiye ekipleri tarafından engelledi, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi 899. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sigaradan kaynaklı 2 katlı gecekonduda bulunan odunlukta yangın meydana geldi. Kısa sürede eve sıçrayan alevleri gören çevredekiler itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Öte yandan odunlukta çıkan yangında can kaybı olmadan müdahale edilirken yapılan inlemeler sonucu sigaranın atılmasından kaynaklı yangının çıktığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (MB-AKK-Y)
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