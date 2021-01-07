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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sigara kaçakçıları 'Tiryaki'yi geçemedi

Sigara kaçakçıları 'Tiryaki'yi geçemedi

Polisin otobüsü durdurması

Sahte İçki Köpek Yolcu Otobüsü Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-Otobüste köpekle arama yapması
-Köpeğin bagaja tepki vermesi
-Bagajda torbalara tepki vermesi
-Torbadan sigara çıkması

( ADANA ) Sigara kaçakçıları "Tiryaki"yi geçemedi- “Tiryaki” isimli hassas burunlu kaçakçılık köpeği, yolcu otobüsünün bagajında bin 755 paket kaçak sigara buldu ADANA

- Adana polisinin durduğu bir yolcu otobüsün bagajında, "Tiryaki" isimli hassas burunlu kaçakçılık köpeği bin 755 paket kaçak sigara buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana’ya gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis uygulama alanında önlem alarak otobüsün gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsü durduran polis hassas burunlu kaçakçılık köpeği “Tiryaki” ile arama başlattı. Köpek otobüsün bagajına tepki verdi. Bagaj açıldığında yapılan aramada torbaların içinde bin 755 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ayrıca yaptığı diğer operasyonlarda ise bin 580 adet kaçak puro, 137 şişe sahte içki, 66 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Polis olaylarla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.
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