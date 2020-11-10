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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Sigara izmariti, mahalleyi duman altında bıraktı

- Sigara izmariti, mahalleyi duman altında bıraktı

-Binadan görüntü

Polis Sigara İzmariti Sigara Polis Ekipleri Irak 

--Binadan çıkan dumanlar
--İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesindeki atıl durumdaki bir apartmanın bodrum katında sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çıkan dumanlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatırken, mahalle dumanla kaplandı. Olay Efeler Mahallesi 2281 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde atıl durumda bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katından duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bodrum katında çıkan yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi. Binanın bodrum katına inen itfaiye ekipleri tutuşan atıkları söndürerek, binadaki dumanı aspiratör yardımıyla tahliye etti. Binadan çıkan yoğun duman ise tüm mahalleyi kapladı. (OD-Y)
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