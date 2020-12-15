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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sigara içtiği için ceza yedi, “Ben ünlüyüm, beni çekmeyin” dedi

Sigara içtiği için ceza yedi, “Ben ünlüyüm, beni çekmeyin” dedi

Ben ünlüyüm diyen turist

Polis Yabancı Turist Sigara Polis Ekipleri 

-Çekim yapılmasına engel olmaya çalışanlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Korona virüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri yabancı uyruklu şahısa 900 TL ceza kesti. Ceza kesilen kişi “Ben ünlü biriyim beni çekmeyin” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı. Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince “Haberim yoktu” diyerek yanıt verdi. Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist “Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim“ dedi.
Öte yandan İstiklal caddesinde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı. (YEŞ-ÖFA
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