Sıfır derecede karların üzerinde koştular

-KOŞMALARI

-KONUŞMALARI



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da master atletler her pazar günü 10 kilometre koşuyor. Bu sefer de sıfır derecenin altında karların üzerinde koştular.Bursa'da yaşayan ve master atlet olan bir grup her pazar olduğu gibi bu pazarda koşularını ihmal etmedi. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında olmasına rağmen karların üzerinde koşan atletler yine geleneklerini bozmadı. Master atlet olan Enver Koç ise o anları kayıt alarak, "Kar olsa da spora devam" mesajı verdi.Spor sonrası kardan adam yapıp poz vermeyi de ihmal etmediler.



loading...