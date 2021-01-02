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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı

Sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı

Vatandaşların söndürme çalışması

Fabrika Emekli Polis Patlama Sesi Yangına Müdahale Lüks Otomobil 

-Alevlerin yükselmesi
-Yaşanan panik
-İtfaiyeni söndürme çalışması
-Tırın üzerinde yanarak zarar görmüş araç
-Vatandaşların iple aracı çekerek tırdan indirmeleri
-Yangına müdahale eden emekli polis Turan Elmacı ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da fabrikadan bayilere sıfır araç taşıyan tırda yangın çıktı. Yangına vatandaşlar anında müdahale edince tır ve üzerindeki 7 otomobil yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde saat 16.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Şekerpınar'dan yüklediği 7 sıfır kilometre lüks otomobili Samsun ve Trabzon'daki bayilere götüren Hamet Öztürk idaresindeki 41 YH 294 çekici ve 34 BU 7526 dorse plakalı tır, Samsun'daki bayiye 100 metre kala patlama sesinin andından lastiğinde yangın çıktı. Hamet Öztürk aracını durdurarak etraftan yardım istedi. Bu sırada tırın yangınını gören etraftaki vatandaşlar ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına anında müdahale etti. Yangın tırda yüklü bir otomobile sıçrarken vatandaşların itfaiye gelene kadar yangına müdahalesi tırın ve üzerindeki araçların yanmasına engel oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Tırın üzerinde yangından zarar gören otomobil ise vatandaşlar tarafından iple çekilerek kurtarıldı. Yangın tüpü ile yangına müdahale eden emekli polis Turan Elmacı, " Eğer biz arkadaşlarla yangına müdahale etmesiydik bütün araçlar tamamen yanardı. Allah'tan önemli bir mal kaydı ve can kaybı olmadı" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MAY-SLH-
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