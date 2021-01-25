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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şifa deposu meyve ormanda bedava

Şifa deposu meyve ormanda bedava

-ORMANDAKİ DAVULGA AĞAÇLARINDAKİ MEYVELERDEN GÖRÜNTÜ

Çam Fıstığı Şifa Deposu Sigara Çocuk Felci Davulga 

--DAVULGA MEYVELERİNİ TOPLAYAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--MEYVELERİ TOPLAYIP YİYEN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
--MEYVELERİ TOPLAYAN VATANDAŞLARLA RÖP

( YALOVA - ÖZEL) YALOVA

- Yalova'da ormanlarda yetişen meyveyi ormanlara gidenler ücretsiz olarak toplayabiliyor. Armutlu ilçesinin çam fıstığı ormanlarında kendiliğinden yetişen davulga meyvesini ormanları ziyaret edenler bolca bulabiliyor. İlçedeki ormanlarda bol bulunan şifa deposu meyveden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor. Ormanda bu meyveden toplayıp yeme imkanı bulan vatandaşlar, "Buradaki ormanlara gezmeye geldik. Ormanlarda bolca yetiştiğini gördük. Tadı da çok güzel. Bu meyve pazara çok sık gelmiyor. Çok lezzetli ve vücuda çok faydası var. Biz de toplayıp afiyetle yedik" dedi.
(BRK-MŞ)
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