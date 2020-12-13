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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağmur altında arabalarını yıkadılar

Şiddetli yağmuru fırsata çevirdiler, yağmur altında arabalarını yıkadılar

-Cep telefonu görüntüsü-

Kadılar Sağanak Yağış Yağışlı Hava Cep Telefonu Yağmur Suyu 

-Şort ve terlikli sürücü
-Fırça ile aracını köpüklemesi
-Diğer sürücünün aracını fırça ile yıkaması
-detay

( ANTALYA )- Bir sürücü, şort ve terlikle arabasını baştan aşağı köpükledi ANTALYA

- Antalya’da yağışlı havayı fırsat bilen vatandaşlar, arabalarını yağmur suyuyla fırça ve köpükle yıkadı.Antalya’da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Kentin bazı ilçelerinde su baskınları olurken, bazı vatandaşlar da yağan yağmuru fırsata çevirdi. Bir araç sahibi ise giydiği şort, terlik ve tişörtle yağan yağmur altında hazırladığı köpük ve fırça ile arabasını köpükledi. Başka bir vatandaş ise yağış altında baştan sona fırça ile aracını yıkadı. Her iki sürücünün yağışı fırsata çevirdiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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