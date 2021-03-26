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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli yağmura rağmen tek başına İstiklal Marşı okudu

Şiddetli yağmura rağmen tek başına İstiklal Marşı okudu

İstiklal marşında okul bahçesinde tek başına duran Zeki

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Öğretmen Okul Bahçesi 

-Zeki ile röportaj
-Anne ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, yağmura aldırmadan milli marşın okunduğu sırada tek başına saygı duruşunda bekledi.Niğde'de yağmur nedeniyle okulun koridorlarında yapılan İstiklal Marşı töreni sırasında bahçede bulunan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik’in, milli marşın okunmaya başlamasıyla yoğun yağış altında tek başına saygı duruşunda beklemesi çevrede bulunan bir apartmanda vatandaş tarafından görüntülendi.Merkez Mehmet Emet Aydoğan ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeki Eymen Çelik, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah ilk derse gelirken İstiklal Marşı’nın okunduğunu duyması üzerine "hazır ol" vaziyetine geçerek yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nın bitmesini bekledi.Vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruzAnne Özlem Çelik, “Yağmurun altında tek başına İstiklal Marşı dinlemiş. Ben öğretmenimizin bize gönderdiği video ile öğrendik. Bizler vatanımıza milletimize hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Milli duyguları oğluma aşılayan öğretmenimiz Halil İbrahim Candan beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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