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Şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

ŞİDDETLİ YAĞMUR GÖRÜNTÜSÜ

Yağmur Su Kapalı Alan Aşı Karahisar 

-YOLLARDA BİRİKEN SULAR
-CADDELERDEN GENEL GÖRÜNTÜ

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın çay ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Çay ilçesinde saat 15.15 civarlarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmurun başlamasıyla mahalle ve caddelerde aşırı su birikintileri oluşturdu. Şiddetli yağmur dolayısıyla vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
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