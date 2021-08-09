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Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor

Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor

KÖYLÜ PAZARINDAKİ SU VİDANJÖRLE TAHLİYE EDİLİYOR

Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Sağanak 

-KÖYLÜ PAZARI YERİ ALANI GÖRÜNTÜSÜ
-ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ SAHİLDE DEREBAKS AÇIYOR
-ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OSKİ EKİPLERİ BAZI BÖLGELERDE TAHLİYE VE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYOR

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, köylü pazar yerindeki alanda su baskınına neden oldu. İlçe genelinde sabah saatlerinde şiddetlenen aşırı yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ise bazı bölgelerde su tahliyesi çalışmaları başlattı. Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada mazgal açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, diğer yandan ise olabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık yaptı. "Köylü pazarı sular altında kaldı" Ünye'de her Çarşamba günü kurulan köylü pazarı yaşanılan şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel'in de incelemelerde bulunduğu alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri vidanjörlerle suları çekerek tahliyesini gerçekleştirdi. "Risk halen sürüyor" Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Ordu ve ilçelerinde yağışların ara ara şiddetli olacağı öğrenilirken, vatandaşlara ise sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. (HA-
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