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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

Şiddetli yağmur sonrası bahçe duvarı böyle yıkıldı

Bahçe duvarının yıkıldığı anlar

Sağanak Yağış Kamera Şiddetli Yağış 

-Olay yerinden detay görüntüler
-Giresun il sağlık müdürlüğü önünden detay

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da önceki gün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle oluşan yağmur suları bahçe duvarının yıkılmasına sebep oldu. Giresun’da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü’nün bahçesindeki duvar yağışın meydana getirdiği su birikintisi nedeniyle yıkıldı. Duvarın yanında bulunan bir araç duvar parçaları nedeniyle hasar gördü. Güvenlik kulübesindeki görevli ise kazadan şans eseri kurtulurken. o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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