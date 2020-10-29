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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli yağmur sonrası 2 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü

Şiddetli yağmur sonrası 2 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü

Binanın görüntüsü

Polis Güvenlik Önlemi Nadan Zabıta Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışması
-Vatandaşlarlar
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda şiddetli yağmur sonrası 2 katlı metruk binada çökme yaşandı. Bir kısmı çöken binadan geriye sadece ön cephesi kaldı. Beyoğlu Tarlabaşı’nda şiddetli yağmur sonrası, 2 katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, zabıta ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bir kısmı çöken binadan geriye sadece ön cephesi kaldı. Binanın çatırdama seslerini duyduğunu söyleyen Burhan Kayacan; ‘’Oturuyordum bir anda ses duymaya başladım. Dışarı çıktım dumanlar yükseltiyordu. Çatlak oluştu dumanlar çıkmış bizim arabalarda hemen orada duruyordu. Hemen biraderi çağırdım bina gidiyor dedim arabaları aldık ve sokağı kapattık insanlar geçmesin diye. Yaralı yoktu binanın içinde de kimse yoku. Önce ortası sonra üst Kasım çöktü. Yavaş yavaş geliyordu” ifadelerini kullandı. (HZE-ZA-
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