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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu

- su basan işyeleri

Mahsur Kaldı Dolar Şiddetli Yağış 

-- suyla dolan yollar
-- detaylar

( MUĞLA )- Şiddetli yağış sonrası yollar suyla dolarken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar sularla doldu. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki iş yerlerine su bastı. Tuzla ve Taşyaka Mahallesi'nde de yollar suyla doldu. Ticari taksiler ve sokağa çıka kısıtlamasında muaf olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan su giderine kendi imkanlarıyla açmak için mücadele etti. (MU-OD-
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