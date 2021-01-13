- Şiddetli yağışın ardından evler sular altında kaldı



- Edirne'nin İpsala ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağış sonrasında bazı evler sular altında kaldı. Cadde ve sokakları tamamen kaplayan sular, olumsuz durumlara sebebiyet verdi. Geçtiğimiz gün İpsala'ya düşen şiddetli yağışın ardından, ilçenin Köprü mahallesindeki bazı evler sular altında kaldı. Cadde ve sokak aralarında biriken yağmur suları meskenlerin kapılarına kadar gelirken, vatandaşlara ait küçükbaş hayvan kümesleri ve çiftlikler de suya gömüldü. Normal zamanlarda vatandaşların kullandığı yollar, neredeyse nehre döndü. Sabah yataklarından kalkan insanlar karşılaştıkları manzara karşısında zorluk yaşadı. Biriken yağmur suyunun üzerinden ancak atlayarak karşıya geçebildi. Belediye ekipleri yağmur suyunun çekilmesi için çalışma başlattı. (EA-



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