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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli yağış ve lodos Marmara'da müsilajı kıyıya sürükledi

Şiddetli yağış ve lodos Marmara'da müsilajı kıyıya sürükledi

-oluşan müsilaj

Sağanak Yağış Lodos Şiddetli Yağış 

--dalgaların vurması
--havadan görünüm
--detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizinde müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu. Oluşan yoğun tabaka drone ile havadan görüntülendi İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Etkili lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Şiddetli dalgalar ile kıyıya yayılan müsilaj, havadan böyle görüntülendi.
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