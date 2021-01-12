Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

YOLLAR ARAÇLAR

( EDİRNE ) - EDİRNE

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Zabıta 


- Edirne’de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlarda trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı. Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yağış şiddetini artırarak devam ediyor. (SU-KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı