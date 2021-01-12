Şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı



- Edirne’de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlarda trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı. Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yağış şiddetini artırarak devam ediyor. (SU-KU-



loading...