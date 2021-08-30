Şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Şidetli yağış sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kayganlaşan yolda karşı şeride uçan otomobil, kazaya neden olurken, 6 kişi yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa İlçesi Çevreyolu Maksi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine doğru ilerleyen S.E. idaresindeki 34 NTE 55 plakalı araç, yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride uçtu. Karşıya geçen araç 06 DY 9947 ve 59 ADE 378 plakalı araçlara çarparak, takla attıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, feci kazada sürücü S.E. ile 06 DY 9947 plakalı aracın sürücüsü M.Ö, araç içerisinden çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. 06 DY 9947 plakalı araçta yaralanan A.Ö, Y.E.Ö, A.T. ve F.T. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 6 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HLD-

