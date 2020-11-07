Şiddetli yağış - AFAD Müdürü Kurk - RİZE

- Heyelan meydana gelen yerler - İlçe sakinleri - Heyelan meydana gelen yerler - Rize Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk'un konuşması Rize 'deki şiddetli yağış - Rize AFAD Müdürü Şakir Kurk: - "Pazar ilçesinde 4 binamızda 8 dairemizi, istinat duvarı ile kurtarmamız mümkün olmadığından nakillerine karar verdik"RİZE (AA) - Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, etkili yağışın ardından Rize 'nin Pazar ilçesinde 4 evin nakline ve 22 kişinin tahliyesine karar verildiğini söyledi.
Kurk, beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile Pazar ilçesi Zafer Mahallesinde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.Kurk, bölgede bulunan evleri uzman ekiplerle birlikte inceledikten sonra 4 ev 8 dairenin nakline, evlerde yaşayan 22 kişinin tahliyesine karar verdi.Kurk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki gündür aralıklarla devam eden yağışlarda metrekareye 150 kilogram yağmur düştüğünü ve sel ve heyelanların yaşandığını belirtti. Pazar ilçesinde en büyük heyelanın yaşandığını kaydeden Kurk, "Dört binamızda 8 dairemizi istinat duvarı ile kurtarmamız mümkün olmadığından nakillerine karar verdik. Vatandaşların boşaltmasını kararlaştırdık. Kira ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Bu evlerde 22 kişi yaşamakta." dedi. İl genelini takip ettiklerine işaret eden Kurk, teknik ekibin çalışmalarını yürüttüğünü, başka bölgelerde nakli gereken ev olmadığını sözlerine ekledi.Ev sahiplerinden Bülent Tonyalı ise olayı bir yakınlarının telefonu ile öğrendiklerini vurgulayarak, "Eşim telefon sonrasında pencereye çıkınca fark etmiş. Evin yanındaki ağaçlar yaklaşık 15 metre aşağı battı. Çok şükür ucuz atlattık. Olayın ardından beni aradılar ve evi hemen boşalttılar. Böyle bir afet hayatımda hiç görmedim." ifadelerini kullandı.Öte yandan şiddetli yağışlarla birlikte Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu ve Ağaran Şelalesi yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarına başladı.
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