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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç otomobilin üzerine düştü

Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç otomobilin üzerine düştü

Ağacın kırılmış yeri

Gard Bild Şiddetli Rüzgar 

-Otomobilin üzerine devrilmiş araç
-Araçta meydana gelen hasar
-Polisin incelemede bulunması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da şiddetli rüzgardan kırılan kavak ağacı park halindeki otomobilin üzerine düşerek maddi zarara yol açtı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca devam eden şiddetli rüzgardan kırılan kavak ağacı bahçe duvarını aşıp park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağacın üzerine devrildiği otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin arka camı kırıldı, tavanında da çökme oluştu. Polislerin yaptığı incelemenin ardından ağaç kesilerek kaldırıldı.
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