Şiddetli rüzgar nedeniyle Kağıthane ve Beyoğlu’nda çatılar uçtu

-İtfaiyeden görüntü

-Genel Detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısının ardından Kağıthane ve Beyoğlu’nda evlerin çatısı uçtu. Beyoğlu’nda da rüzgarın etkisiyle çatı asılı kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağmur uyarısı vermesinin ardından İstanbul’da rüzgar etkisini gösterdi. Kağıthane Gürsel Mahallesi, Atiye Sokak’ta fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı iş yerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay sonrası şans eseri yaralanan olmazken ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Gürsel Mahallesi’nde bulunan 28 Nisan Caddesi’nde de 3 katlı bir binanın çatısı rüzgarın etkisiyle karşı daireye uçtu. Kimsenin olmadığı dairede şans eseri sokakta kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçerken dairede maddi hasa meydana geldi. Beyoğlu’nda çatı asılı kaldı Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının bazı parçaları yere düşerken, çatı binada asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya müdahale ederek güvenli alana indirdi. (AY- MB-



loading...