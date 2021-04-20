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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı

Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı

yıkılan duvar detay

İlk Müdahale Polis Bild Şiddetli Rüzgar Trol 

-vatandaş röp.
-itfaiye ekiplerinin yıkımı detay

( SİVAS )- Sivas’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı SİVAS

- Sivas’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı Edinilen bilgilere göre olay, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin duvarı uçtu. Uçan duvar o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Duvarın kalan kısımları itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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