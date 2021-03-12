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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

çatının uçma anı

Kamera Elektrik Kesintisi Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar Müstakil Ev 

-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçe merkezindeki binaların ve müstakil evlerin çatılarını uçururken, bazı evlerin ise bahçe duvarı yıkıldı. İlçe merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçması ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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