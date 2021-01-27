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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

- Rüzgarda sallanan tabela ve direklerden görüntü

Gard Lodos Şiddetli Rüzgar 

-- Toz bulutundan görüntü
-- Devrilen ağacın altında kalan araçlardan görüntü
-- Çatı uçması sonucu hasar gören araçlardan görüntü
-- Araç sahibiyle röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü. Kentte bazı araçlar, çatılardan kopan ve sökülen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. Kentte kuvvetli rüzgar ve lodos özellikle Talas ve Melikgazi ilçelerinde etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken bazı ağaçlar da yerinden söküldü. Melikgazi İlçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde yerinden sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düştü. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 5 araca hasar verdi. Polis ekipleri hasar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma yaptı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte rüzgarın saatteki hızının yer yer 100 kilometreyi bulduğu öğrenildi. (TB-
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