Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını uçurdu

Camiden drone görüntüsü

Cami Minaresi Şiddetli Rüzgar 

-Külahtan görüntü
-Yusuf Görmez röp.
-Minareden görüntü
-Vincin külahı indirmesinden görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Düşme riski bulunan minare külahı ekipler tarafından vinç yardımıyla indirildi. Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinden meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini giderek arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minare külahı devrildi. Zaman zaman saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaşan rüzgar, külahı devirse de gece boyu minareye asılı halde kaldı. Sabah saatlerinde vatandaşlar cami görevlisinin ihbarı üzerine önlemler alındı. Cemaatin camiye gireceği sırada düşme ihtimali nedeniyle büyük risk taşıyan külaha ekipler vinç yardımıyla ulaşarak indirdi. Külahsız kalan minare drone ile havadan görüntülendi. Olay anında bulunan ve minarenin düşmeden alınmasını sağlayan Yusuf Görmez, “Gece şiddetli rüzgar sebebiyle saat 22.30’da fırtına oldu. Dışarıya çıktığımda ne olduğunu anlayamadım. Cami görevlisi beni aradı ve caminin minaresi yıkılmış mı diye sordu. O anda baktığımda yıkılmıştı ve söyledim onlara. Ekipler geldiğinde ben vincin tepesine çıktım ve bağladım. Yüzde yüz düşme riski vardı. Vinç yardımıyla ekipler indirdi. (FP-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı