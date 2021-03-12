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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu

Reklam tabelalarından görüntü

Okul Çatısı Şiddetli Rüzgar Aydınlatma Direği 

-Aydınlatma direklerinden görüntü
-Ağaçlardan görüntü
-Okul çatısından görüntü
-Röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Reklam tabelaları ve aydınlatma direkleri parçalandı ADIYAMAN

- Adıyaman’da dün gece itibariyle başlayan şiddetli rüzgar kent merkezinde ağaçları kökünden söküp çatıları uçurdu. Dün gece etkisini gösteren şiddetli rüzgarla birlikte yol kenarında bulunan reklam tabelaları yerinden sökülerek devrildi. Bir çok aydınlatma direğinin kırıldığı Adıyaman’da 32 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yıl dönümün kutlamak için Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen program okul çatısının uçması sonucu iptal edildi. Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, güvenlik gerekçesiyle devrilen ağaçları motorlu testere ile keserek parçaladı.
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