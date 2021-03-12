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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

rüzgardan detay

Gard Şiddetli Rüzgar 

-yıkılan duvarlardan detay
-duvarı yıkılan vatandaşlarla röportaj
-uçan çatılardan detaylar
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu. Gaziantep’te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlarda devrildi. Şiddetli rüzgarda herhangi ölen yada yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
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