Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu. Gaziantep’te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlarda devrildi. Şiddetli rüzgarda herhangi ölen yada yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım