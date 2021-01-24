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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı

vatandaşların lodosa karşı direnmelerinden görüntü

Alışveriş Şiddetli Lodos Market Lodos 

-şiddetli esen lodosun ağaçları sağa sola yatırmasından görüntü

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos zaman zaman şiddetini arttırdı. Evlerinden markete alışveriş yapmak için çıkan vatandaşlar esen şiddetli lodos karşısında düşmemek için direndi. Lodosun hızı 60 kilometreye kadar ulaşırken gece saat 23:00'den sonra hızını daha da arttırması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşları zehirlenmelere karşı uyarıda bulundu.
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